شكرا لقرائتكم "التعليم" تعلن مواعيد عودة كوادرها في العام الدراسي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - سعد الغشام | منذ 5 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 19:49

حددت وزارة التعليم المواعيد الجديدة للتقويم الدراسي الجديد، وقالت في تغريدة حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستكون عودة الهيئة الإدارية لكل الوحدات والمنشآت التعليمية للمراحل التعليمية الثلاث (الإبتدائي والمتوسط والثانوي) يوم 17 من شهر ذي الحجة المقبل الموافق 18 آب (أغسطس)، فيما تكون عودة المعلمين والمعلمات يوم 24 ذي الحجة الموافق 25 أغسطس".



وأضافت: "يعود معلمو الندب والطلبة في اليوم الثاني من شهر محرم الموافق الأول من شهر أيلول (سبتمبر)".

وأضافت: "يعود معلمو الندب والطلبة في اليوم الثاني من شهر محرم الموافق الأول من شهر أيلول (سبتمبر)".

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