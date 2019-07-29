الارشيف / اخبار السعوديه

عروض بنده الجديدة أربعة أيام فقط لا تفوتك حتى 31 يوليو

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انتهت عروض بنده التي بدأت لمدة ثلاثة أيام فقط من الخميس 25 وحتى السبت 27 يوليو، ثم طرحت الشركة عروضًا أخرى من الأمس الأحد ولمدة 4 أيام تنتهي مع نهاية العرض الأسبوعي يوم الأربعاء، وهذا ما تعودت عليه بنده خلال الفترة الأخيرة بطرح 3 عروض أولهما يكون أسبوعي ثم يتخلل ذلك الأسبوع عرضين آخرين الأول لمدة 72 ساعة، والآخر لمدة 96 ساعة أو العكس، وتشمل تخفيضات رائعة ومتميزة على المنتجات التي حققت إقبال كبير على الشراء من عملاء الأسواق سواء من السعوديين أو المقيمين.

عروض بنده من 28 إلى 31 يوليو

عروض بنده

عروض بنده

وقد شملت العروض بخاخ النشا الأصلي ماريتو عبوة 400 مل وبتوفير 5 ريال سعودي، وكذلك شامبو العبايات أومينو المركز عبوة 2 لتر بخصم 10 ريال، حيث كانت قيمته 29 ريال ثم انخفضت إلى 19 ريال، ومناديل جامبو رول فاين 350 متر بتوفير 7 ريال سعودي وآخر المنتجات التي شملتها عروض بنده لهذه الأيام الأربعة فكانت مناديل للوجه ماركة فاين فلافي عبوة يمكن إعادة تعبئتها مرة أخرى، ويمكن الإطلاع على تلك العروض من خلال الصور الموضوعة.

كذلك يمكنكم الإطلاع على عروض بنده كاملة من هنا

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