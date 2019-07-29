شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. السيول تجرف جثث الحوثيين و”الأساور” لا تزال بالهياكل العظمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل اعلام محلية، أن سيول الأمطار جرفت جثث عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الذين قُتلوا على أيدي الجيش اليمني وفي غارات للتحالف العربي بمديريتي ناطع والملاجم بمحافظة البيضاء.

وتداول ناشطون صوراً تظهر هياكل عظمية وعدداً من جثث مقاتلي المليشيا في مناطق عدة بمديرية ناطع، بعد أن جرفتها السيول من منطقة فضحة بمديرية الملاجم.

وقال الناشطون، إن "الأساور" التي يحملها مقاتلو المليشيا لا تزال موجودة على معاصم تلك الهياكل العظمية والجثث.

وأضافوا إن المليشيا تترك جثث قتلاها من أبناء القبائل مرمية في الشعاب دون أن تحاول استعادتها، ما يجعل تلك الجثث عرضة لنهش السباع والطيور.

إلى ذلك كشفت السيول كميات كبيرة من الألغام التي كانت زرعتها المليشيا في وقت سابق بمديريتي الزاهر وذي ناعم بالمحافظة ذاتها.

وناشد الأهالي الصليب الأحمر الدولي ومشروع مسام لنزع الألغام بسرعة التحرك لنزع الألغام ورفع الجثث التي قد تتسبب في انتشار أمراض وأوبئة.

وتدور مواجهات متقطعة بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي بالمحافظة، منذ سنوات، خلفت مئات القتلى والجرحى.