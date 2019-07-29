شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني (الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية) يحدد موعد أول أيام (العشر) لشهر ذو الحجة 1440 هجرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي”الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على صفحته بالفيس بوك عن بداية شهر ذو الحجة القادم و يقول يولد هلال شهر ذو الحجة (الاقتران المركزي) صباح الخميس 1 أغسطس 2019 الساعة 6:12 صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC+3) و يغرب الهلال على سواحل الحديدة غرب اليمن و كذلك على مكة المكرمة بعد غروب الشمس بحوالي نصف ساعة وبذلك يكون بالحساب الفلكي الجمعة 2 أغسطس هو أول أيام شهر ذو الحجة 1440 هجرية.

وذكر الشوافي أن الجدير ذكره متوقع أن يكون الهلال بعد غروب شمس الخميس 1 أغسطس في حدود امكانية الرؤية بالتلسكوب من اليمن والوطن العربي مع عدم استبعاد أن يكون مرئيا بالعين من غرب موريتانيا في سماء صافية تماماً، ولكنه يكون في حدود إمكانية الرؤية بالعين من القارتين الأمريكيتين خصوصا من المكسيك و الإكوادور.