شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني (الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية) يحدد موعد أول أيام (العشر) لشهر ذو الحجة 1440 هجرية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي”الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على صفحته بالفيس بوك عن بداية شهر ذو الحجة القادم و يقول يولد هلال شهر ذو الحجة (الاقتران المركزي) صباح الخميس 1 أغسطس 2019 الساعة 6:12 صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC+3) و يغرب الهلال على سواحل الحديدة غرب اليمن و كذلك على مكة المكرمة بعد غروب الشمس بحوالي نصف ساعة وبذلك يكون بالحساب الفلكي الجمعة 2 أغسطس هو أول أيام شهر ذو الحجة 1440 هجرية.
وذكر الشوافي أن الجدير ذكره متوقع أن يكون الهلال بعد غروب شمس الخميس 1 أغسطس في حدود امكانية الرؤية بالتلسكوب من اليمن والوطن العربي مع عدم استبعاد أن يكون مرئيا بالعين من غرب موريتانيا في سماء صافية تماماً، ولكنه يكون في حدود إمكانية الرؤية بالعين من القارتين الأمريكيتين خصوصا من المكسيك و الإكوادور.
كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يمني (الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية) يحدد موعد أول أيام (العشر) لشهر ذو الحجة 1440 هجرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.