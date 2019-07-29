أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة أبها، وشرطة المنطقة ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، عن القبض على وافد ابتز فتاة.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز بالهيئة قد تلقَّت بلاغاً يُفيد بتعرض فتاة للابتزاز من قِبل شخص أخذ مبلغاً ماليٍاً كبيرٍاً منها. وجرى استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي، والتي بِدَورها تولت ضبط المُتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبها بمبلغ مالي كبير.. الأمر بالمعروف تضبط وافدًا ابتز فتاة في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.