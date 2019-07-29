سماء صحو وسحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء- أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة. وأشارت هيئة الأرصاد -عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة المناخية السابقة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات “جازان، وعسير، والباحة”. وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، وكذلك الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل “الدمام” أعلى درجات الحرارة تصل إلى 46 درجة، فيما بلغت أدنى درجات الحرارة 19 درجة في “أبها”. وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وأن يكون ارتفاع الموج مترًا إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وبالنسبة إلى الخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وتوقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، أن ترتفع الحرارة نهارًا حتى نهاية هذا الأسبوع. وقال الزعاق -عبر تغريده بحسابه بتويتر- إنه خلال هذه الأيام ‏ستكون الحرارة مرتفعة نهارًا مع رياح سموم في الليل، وتستمر إلى نهاية هذا الأسبوع. ‏وأضاف الزعاق: “سنعيش الأسبوع القادم حرارة معتدلة جدًّا مع اختفاء رياح السموم، وتخف الحرارة بالتدريج إلى نهاية الأسبوع”.