أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الإثنين في المملكة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (الإثنين) في مناطق المملكة كانت في الأحساء والدمام. وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 45 درجة مئوية في مرصدي الأحساء والدمام، فيما سجل مرصد الخرج 44 درجة مئوية وفي الرياض 43 درجة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين، هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
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