اعتماد لائحة البقالات والتموينات ومنحها 24 شهرًا لتصحيح أوضاعها

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الاشتراطات المتعلقة بنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية، المقرر تطبيقها على طلبات الترخيص الجديدة، فيما تمهل البقالات القائمة 24 شهرًا لتصحيح أوضاعها وفق شروط اللائحة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن لائحة الاشتراطات نصت على «تطبيق جميع الأنظمة والقواعد التي يتم العمل بها بشأن استخدام العلامات التجارية داخل المملكة، لتسمح بممارسة النشاط دون تزاحم أو إعاقة في المعدات والتجهيزات أو العاملين».

كما شملت الاشتراطات ضرورة «وجود انسيابية وسهولة بالعمليات المنفذة داخل المحل، الذي يكون مخصصًا لنشاط بيع المواد الغذائية والمُعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمنتجات البلاستيكية والورقية، بالإضافة إلى المطهرات وأدواتها».

كما تضمنت الشروط الواردة باللائحة «استيفاء المبنى جميع التراخيص اللازمة وفقًا لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل مصنوعة بالكامل من الزجاج الشفاف (السيكوريت) وما في حكمه، بحيث يسمح بالرؤية الواضحة من الدخل والخارج».

Advertisements

وشملت الشروط أنه «في حالة وجود علامة تجارية مُسجلة للمحل، يجب أن يناسب حجم اللافتة الواجهة الخارجية، بارتفاع لا يقل عن 80 سنتيمترًا وعرض لا يقل عن 300 سنتيمتر، ولا يتجاوز واجهة المحل»، على أن تشمل لافتة المحل كتابة «اسم المنشأة حسب السجل التجاري ورقمه،. وفي حالة عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل، يجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان وبحجم ونوع الخط والعلامة التجارية الموحدة».

وتحظر اللائحة «وضع لافتات غير مطابقة للمواصفات، أو إحداث تغيير في أماكن وأبعاد وأحجام مستوى التصميم المُعتمد» بالإضافة إلى «معالجة التشوه البصري بتوحيد لوحة المحلات بتصميم وشعار موحد للمحلات التي لا تملك علامة تجارية».

وبشأن العاملين بالمحلات، فقد أكدت اللائحة ضرورة التزامهم «بزي موحد مع توضيح اسم المنشأة عليه، مع إلزام العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة بتعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل».