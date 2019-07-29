القبض على متهور تسبب في حادث مروع على طريق «صبيا-جيزان»

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، القبض على المتهور الذي تسببت سرعته الكبيرة في حادث شنيع، اليوم الاثنين، في طريق «صبيا-جيزان»؛ حيث خرجت سيارة عن مسارها واصطدمت بعامود إنارة.

وكشف مدير مرور منطقة جازان العميد راشد الغامدي، أن متسبب الحادث أصبح بحوزتهم، ولا يزال تحت إجراءات التحقيق، لافتًا إلى أن سبب الحادث مراوغة بين المركبات بسرعة عالية؛ ما تسبب في تصادم ثلاث مركبات وارتطام إحداها بعمود إنارة.

وذكر حساب المرور عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مرور منطقة جازان توصل للمركبة التي تسبب قائدها في الحادث المروري بعد مراوغته بسرعة بين المركبات واصطدامه بمركبة أخرى مما أدى لخروجها عن الطريق، وسيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وقال المحامي عبدالكريم القاضي لـ«عاجل»، أن ما حدث يعد من القضايا الموجبة للإيقاف والمحاكمة، ويلزم المتهور كل ما يترتب من آثار بشأن الحق الخاص وقيمة التلفيات أو الإصابات؛ ما يجعله عبرة.

يذكر أن الجهات المختصة باشرت موقع الحادث، وتمَّ نقل قائد المركبة المصاب إلى المستشفى، مشيرة إلى أنَّ حالته الصحية جيدة.

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وأكد الهلال الأحمر بمنطقة جازان، أن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الاثنين بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق صبيا-جيزان.

وأضاف: «على الفور تم توجيه فرقتي إسعاف، وعند وصولهما وجدتا في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة، وتم تقديم خدمة الإسعاف للمصاب ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج».

وتابع الهلال الأحمر: «حسب إفادة الموجودين بموقع الحادث، هناك ثلاث حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول فرق الإسعاف لمباشرة الحادث».

وقد تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر شابًّا تجاوز سيارتين، وأخرج إحداها من نوع «هايلوكس» عن مسارها حتى صدم راكبها عمود الإنارة وأسقطه بطريقة بشعة.