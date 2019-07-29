بالصور.. توفير مليون نسخة من المطبوعات التوعوية والإرشادية بشأن مناسك الحج

قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي: «إن إدارة الهيئة وفرت أكثر من مليون نسخة للعديد من المطبوعات التوعوية والإرشادية بالتعاون مع إدارة المطبوعات والنشر».

وأوضح النافعي، عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن المطبوعات تم توفيرها بعدة لغات تهتم بمناسك الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتتناول العقيدة وتتضمن كتاب «العُشر الأخير» والذي يحوي تفسير ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم وبعض الأحكام الفقهية والمسائل العقيدية، مشيراً إلى طباعة عدد من الإصدارات التوعوية التي أعدها القسم العلمي بإدارة الهيئة.

وأضاف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام، أن الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية متمثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام، تخطو خطوات مقننة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإثرائهم ثقافياً ومعرفياً خلال هذا الموسم؛ حيث يتوافد ملاين الحجيج راجين عفو الله وأن يتقبل حجهم وسعيهم.

وفي شأن ذي صلة، عقد وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، اجتماعاً مع أعضاء لجنة متابعة المبادرات وملاك المبادرات وأعضاء الدعم الموازي التابع لوزارة المالية، لبحث تنفيذ مبادرات رؤية المملكة «٢٠٣٠» في موسم الحج 1440 هـ، وتناول الاجتماع مناقشة آفاق المبادرات وما تم إنجازه منها، وعرض آلية اختيار مدراء المشاريع للمبادرات، كما قدم أعضاء الدعم الموازي شرحاً تفصيلياً لطبيعة الأعمال الموكلة بهم .