خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، إلى جدة.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد وصل بصحبة الملك سلمان، كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل بصحبة خادم الحرمين، كل من: رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.