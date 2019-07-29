فعالية تغلق طريق مطار الباحة أكثر من نصف ساعة

وأكدوا -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- استياءهم من إغلاق الطريق بالسيارات، وأضافوا بأنه كان من المفترض عمل جدول زمني وخارطة سير توزع أو يُعلن عنها قبل الفعالية بفترة.
وأوضح مدير مطار الباحة فيحان الغامدي لـ«دوت الخليج»، أنهم لم يتلقوا أي ملاحظة بخصوص الفعالية، مشيرا إلى أن حركة الونيتات في الطريق القادم للباحة، وإذا كان هناك تأخير فيكون على القادمين وليس المغادرين.
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