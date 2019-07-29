كيبل ألياف يمنع ازدواج طريق الأمير نايف بتبوك

ناقش المجلس بأمانة منطقة تبوك، خلال اجتماعة الـ49، أول من أمس، رد الأمانة بشأن ازدواج طريق الأمير نايف، والمعوقات التي تمنع ازدواجه، إذ أفادت الأمانة في ردها على المجلس، بأنها لا تستطيع إنجاز ازدواج الطريق، لوجود كيبل ألياف بصرية تابع لوزارة الدفاع يمر بالطريق، وعلى عمق قريب من السطح، يتعارض مع إمكان تنفيذ ازدواج الطريق، وأكدت الأمانة أنها ستنفذ ازدواج طريق الأمير نايف فور انتهاء وزارة الدفاع من نقل الكيبل.

كما قرر المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور عطية الضيوفي، مخاطبة أمين المنطقة، والاستفسار عن موقع كيبل الألياف البصرية الذي أعاق أعمال الأمانة، وتحديد بدايته ونهايته.