انتظام 53 مرشحة في مدرسة تعليم القيادة بالأحساء

كشف رئيس قسم التدريب والعمليات في معهد الإمارات للسياقة، متعهد التشغيل والتدريب في مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات في الأحساء، طالب محمود محمد، لـ«دوت الخليج» أمس، انتظام نحو 53 مرشحة في البرنامج التدريبي المكثف، للعمل بعد اجتيازهن الاختبار النهائي كمدربات ومحاضرات في المدرسة، وتوقيع عقودهن الوظيفية. وأشار لـ«دوت الخليج» إلى أن 45 منهن مرشحات للعمل كمدربات قياديات ميدانيات والجوانب العملية، و8 مرشحات للعمل كمحاضرات بالمدرسة في الجوانب النظرية. وجرى تقسيم المرشحات إلى شعبتين، صباحية من الـ7 والنصف حتى الـ12 والنصف ظهرا، ومسائية من الواحدة بعد الظهر حتى الـ6 مساء، بواقع 6 أيام في الأسبوع.



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