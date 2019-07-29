حملة لمنع التظليل المخالف بمحلات زينة السيارات

علمت «دوت الخليج» أن الإدارة العامة للمرور أغلقت محلات زينة للمركبات بعد جولة ميدانية قامت بها على عدد من المحلات في مناطق الرياض، وشملت شارع الغرابي وحي الدخل المحدود، إثر مخالفات قامت بها ببيع وتركيب درجات تظليل غير مسموحة.

ضوابط البيع

أكد مدير عام المرور اللواء محمد البسامي في تصريح لـ«دوت الخليج»، عن قيام المرور بحملة واسعة على مستوى مناطق المملكة تستهدف الحد من انتشار التظليل المخالف لدى محلات زينة المركبات، مبيناً أنه يجري إغلاق المحلات التي لا تلتزم بضوابط بيع التظاليل، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر حتى يستقيم أمر محلات الزينة.

مصادرة التظاليل

قال أحد العاملين في تلك المحلات إنه تم مصادرة جميع أنواع التظاليل التي لديه بما فيها التظاليل الأقل من درجة زيرو 2، مشيراً إلى أنهم وقعوا على تعهد بعدم تركيب أي تظليل مخالف، فيما سيتم ترحيلهم في حال مخالفة النظام مجدداً، إضافة لإيقاع غرامة مالية على المحل المخالف.

جوار المنازل

أكد عدد من العاملين في محلات زينة المركبات عن ضعف الإقبال عليهم بعد حملات المرور الأخيرة، فيما عرض بعضهم تركيب التظليل بجوار منازل الزبائن أو أثناء وقت الصلاة، حيث يتم إغلاق المحل وتركيب التظليل بداخله مع مضاعفة قيمة التظليل نظراً للمخاطرة التي يقومون بها.

مواصفات التظليل

أن يكون شفافا لا يحجب الرؤية

ألا يكون عاكساً للصورة (على هيئة مرآة) ولا يحمل زخارف أو نقوشا أو صورا

أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة والتي لا تلحق ضرراً بالإنسان أو البيئة

من شروط السماح بالتظليل

شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة ولا يتجاوز عن زيرو 2

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المركبات غير المسموح بتظليلها

يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط

لا يسمح نهائياً بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي

لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة

المركبات المسموح بتظليلها

المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص

الأجرة العامة

التأجير اليومي

الرياضية (باب واحد) التي لا تتسع إلا للسائق والمرافق

نقل البضائع

الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن