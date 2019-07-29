خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -. كما أدى الصلاة على الفقيد، الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة، كان في استقباله أبناء الفقيد: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، والأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز، والأمراء أحفاد الفقيد - رحمه الله. أمير الرياض: سنسير على نهج الفقيد أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في حديث خص به "دوت الخليج"، عقب مراسم دفن الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز، أنه كان مخلصا لدينه ووطنه ومليكه وله مآثر وسجايا نبيلة وتفانى في خدمة وطنه في السر والعلن وعاصر ملوك هذه الديار المباركة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن الفقيد كانت تربطه علاقة وطيدة وكبيرة مع أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز. ولفت أمير الرياض، بنبرات حزن كبيرة، إلى أن للفقيد أياد بيضاء وسنسير على نهجه مدى الحياة، ساردا ماتميز به الفقيد من محبة وأخوة وأبوة لكل من هم حوله، ودعا الله العلي القدير بأن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته



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