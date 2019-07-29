خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز

أمير الرياض: سنسير على نهج الفقيد
أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في حديث خص به "دوت الخليج"، عقب مراسم دفن الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز، أنه كان مخلصا لدينه ووطنه ومليكه وله مآثر وسجايا نبيلة وتفانى في خدمة وطنه في السر والعلن وعاصر ملوك هذه الديار المباركة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن الفقيد كانت تربطه علاقة وطيدة وكبيرة مع أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز. ولفت أمير الرياض، بنبرات حزن كبيرة، إلى أن للفقيد أياد بيضاء وسنسير على نهجه مدى الحياة، ساردا ماتميز به الفقيد من محبة وأخوة وأبوة لكل من هم حوله،
ودعا الله العلي القدير بأن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته
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