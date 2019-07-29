عاجل-خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى جدة، وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان بن عبدالعزيز. وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة،، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس المراسم الملكية، الأستاذ خالد العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي، الأستاذ عقلا العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية، الأستاذ فهد العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم، ورئيس الحرس الملكي، الفريق أول ركن سهيل المطيري.



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