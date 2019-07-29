السعودية اليوم / محافظ خيبر يتفقد عدداً من الإدارات الحكومية بالمحافظة



المدينة المنورة ٢٦ ذو القعدة 1440 هـ الموافق ٢٩ يوليه 2019 م واس

تفقد محافظ خيبر فهد بن محمد العطر اليوم عددًا من الإدارات الحكومية, واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين ، شملت مكتب الضمان الاجتماعي ومكتب العمل وإدارة الأحوال المدنية .

وأثنى "العطر" في ختام الجولة على الجهود المبذولة من مكتب الأحوال ومكتب الضمان والعمل، وتأتي زيارات المحافظ للإدارات الحكومية بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة الذي يحرص على كل ما من شأنه خدمة وراحة المواطن.

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21:46ت م

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