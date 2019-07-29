كهربا يتحدث للمرة الأولى بعد انتقاله إلى أفيس البرتغالي

وجه محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رسالة غير مباشرة إلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ردا على التصريحات العنيفة من قبل الأخير تجاه اللاعب.

كهربا انقطع عن تدريبات الزمالك منذ الشهر الماضي، معتبراً أن تعاقده انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي، وأن العقد الجديد الذي يمتد لـ 3 سنوات أخرى مع النادي الأبيض ليس قانونياً، ليقرر الانضمام لديسبورتيفو أفيس.

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وكتب "كهربا" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكثير من الأشخاص يلجأون لاستخدام الصوت العالي عند الخلافات كوسيلة لإثبات أنهم على حق وأنهم رمز القوة، ويقومون بتفسير هدوء الخصم على أنه غير قادر علي المواجهة، فهل لا بدّ من الصوت العالي حتى ترهب الناس؟ ولكن في الحقيقة الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلام".

وكان رئيس نادي الزمالك، قد هاجم "كهربا" بضراوة في تصريحات تليفزيونية، عقب هزيمة الفريق الأبيض، الأحد أمام الأهلي 1-0 ضمن ختام الدوري المصري.

وقال رئيس الزمالك: "كهربا حصل على جميع مستحقاته، وأرفض وصف وسائل الإعلام لكهربا على أنه لاعب محترف، اللاعب هرب من الزمالك إلى البرتغال".

وشارك محمود عبد المنعم "كهربا"، للمرة الأولى مع فريقه ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الجمعة، خلال هزيمة فريقه بهدف نظيف في مباراة ودية أمام نظيره فرينيسي، أحد أندية الدرجة الثانية، استعداداً للموسم الجديد.