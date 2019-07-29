فيديو.. دفن الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز بحضور ولي العهد

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو، لحظة دفن الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين، بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام.

وبين الفيديو، حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحضور دفن الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز.

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وأعلن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة على الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ستكون بعد صلاة العشاء، مساء اليوم، بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وسيقام العزاء في وفاة المغفور له- بإذن الله تعالى- الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر سموه بمدينة الرياض اعتبارًا من بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 27/ 11/ 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.

ويعد الأمير بندر الذي سيوارى الثرى في مقبرة العدل بمكة المكرمة، النجل العاشر من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي في الدولة.