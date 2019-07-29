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2019-07-29 مخالفات بيئية في الخميس وفرق التفتيش تتدخل متابعات الخليج 365 - خميس مشيط باشر فريق من التفتيش البيئي بمنطقة عسير، بلاغًا بوجود تأثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة نتيجة عمل الكسارات وخلاطات الأسفلت. وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية أنه بحسب البلاغ كانت التأثيرات السلبية في منطقة خرص وعرائس بمحافظة خميس مشيط في الفترة المسائية، وذلك بدون الالتزام بالاشتراطات البيئية. Advertisements ولفتت الأرصاد إلى أنه تم رصد عدة مخالفات واتخاذ اللازم نظامًا بشأنها.









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