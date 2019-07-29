الارشيف / اخبار السعوديه

سحب رعدية وغبار غدًا على هذه المناطق

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم سحب رعدية وغبار غدًا على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-29

سحب رعدية وغبار غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

Advertisements

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة وجازان.

ولفتت الأرصاد إلى أن طقس الغد سيشهد استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، والطريق الواصل ما بين الليث وجازان.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحب رعدية وغبار غدًا على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا