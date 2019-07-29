2019-07-29

سحب رعدية وغبار غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

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وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة وجازان.

ولفتت الأرصاد إلى أن طقس الغد سيشهد استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، والطريق الواصل ما بين الليث وجازان.