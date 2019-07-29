المطلق: يجب أداء الحج فورًا لكلِّ من استطاع إليه سبيلًا

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المطلق: يجب أداء الحج فورًا لكلِّ من استطاع إليه سبيلًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجب أداء فريضة الحج على الفور على كلِّ من استطاع إليه سبيلًا.
ودلل الشيخ المطلق على حديثه بقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ}.
ولفت المطلق إلى أنه يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم يسافر معها للحج.
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