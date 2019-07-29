2019-07-29

المطلق: يجب أداء الحج فورًا لكلِّ من استطاع إليه سبيلًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجب أداء فريضة الحج على الفور على كلِّ من استطاع إليه سبيلًا.

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ودلل الشيخ المطلق على حديثه بقول الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ}.

ولفت المطلق إلى أنه يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم يسافر معها للحج.