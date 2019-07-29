التوصل لقائد مركبة راوغ بين سيارات جازان

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - جازان

توصل مرور منطقة جازان للمركبة التي تسبب قائدها في الحادث المروري، بعد مراوغته بسرعة بين المركبات واصطدامه بمركبة أخرى؛ مما أدى لخروجها عن الطريق.

وأكد المرور أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ونشر المرور صورًا تبين عملية ضبط قائد المركبة المخالفة والتلفيات التي تسبب فيها جراء فعلته المتهورة.

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