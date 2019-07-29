الان تتابع الانتهاء من أعمال صيانة مجمعات دورات المياه المتفرقة بمكة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة، انتهاء إدارة المرافق من أعمال الصيانة لمجمعات دورات المياة المتفرقة بمكة، والبالغ عددها 92 مجمع واكتمال جاهزيتها لخدمة المواطنين و المقيمين و حجاج بيت الله الحرام خاصة مع قرب موسم الحج 1440هـ.

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