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مدينة الحجاج بأبو عجرم تستقبل أكثر من 24 ألف حاج

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم مساء أمس (الأحد) آخر قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق، برئاسة رئيس لجنة حجاج البر محمود بن حميد عيني، الذي قدم شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام عامة وحجاج دولة العراق خاصة، ولما يتلقونه من خدمات جليلة متكاملة في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، حيث كان في استقبالهم رئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري.

وأوضح الشمري أن قافلة الحجاج الأخيرة تقل 2127 حاجاً يمثلون الدفعة الأخيرة القادمين من جمهورية العراق عبر البر، فيما بلغ العدد الإجمالي للقادمين عبر المدينة 24111 حاجاً، وُفرت لهم جميع الخدمات بما يتناسب مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لتقديم الخدمات وتسخير الإمكانات لضيوف الرحمن، ووفق توجيهات ومتابعة أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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