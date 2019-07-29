شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مُتهور تسبب في حادث مُروِّع على طريق جازان - صبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

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أكد مرور منطقة جازان ضبط المركبة التي تسبب قائدها في الحادث المروري الذى وقع على طريق (جازان - صبيا)، بعد مراوغته بسرعة بين المركبات واصطدامه بمركبة أخرى مما أدى لخروجها عن الطريق واصطدامها بقوة بأحد أعمدة الإنارة

وذكر المرور السعودي عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين)، أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث وإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة في نظام المرور.

وكان قائد مركبة قد وثّق في مقطع فيديو عبر «سناب شات» حادثاً شنيعاً على طريق (جازان - صبيا) بسبب السرعة الجنونية، راح ضحيته أحد سالكي الطريق.

وأظهر المقطع الذي لا يتجاوز 10 ثوانٍ، قائد مركبة يتجاوز من اليمين بسرعة جنونية مما تسبّب في حادث شنيع لسيارة من نوع «هايلوكس» بعد أن دفعها عن الطريق لتقتلع أحد أعمدة الإنارة.