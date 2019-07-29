مبادرة طريق مكة تنقل 132 ألف حاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أولى رحلات طلائع حجاج بيت الله الحرام من تونس عبر مبادرة طريق مكة التي استفاد منها نحو 132 ألف حاج خلال الفترة من 1 - 25 ذي القعدة الحالي.

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يذكر أن خمس دول تستفيد من المبادرة هي تونس وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وباكستان، وذلك تسهيلا لإجراءات سفر الحجاج من هذه الدول في وقت قياسي.

مطار جدة

202 رحلة

81,583 حاجا

مطار المدينة

127 رحلة

50,354 حاجا