للمرة الأولى.. كاتبات عدل في المحاكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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للمرة الأولى تدخل النساء إلى المحاكم كـ «كاتبات عدل» وليس كمراجعات، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العدل أمس حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى «كاتب عدل» على المرتبة السابعة، يبدأ التقديم عليها اليوم ولمدة أسبوع للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإتاحة فرصة توظيف المرأة على وظيفة كاتب عدل، للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد تعيين الوزارة أخيرا عددا من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.

من مهام كاتب العدل