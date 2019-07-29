حساب المواطن يرد على استفسارات بشأن انخفاض الدعم والعمل الخاص

أعلن حساب المواطن أمس في تغريدة منفصلة له على حسابه على تويتر أنه سوف يتم صرف الدفعة القادمة، والتي تحمل رقم 21 يوم الخميس الموافق 8 أغسطس، وذلك لأن اليوم العاشر من هذا الشهر سوف يكون في أجازة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، هذا وقد سبق وأشار مسئول الحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في رده على أحد المواطنين إلى ذلك الموعد، ولكن فضل المسئولين وضعه في تغريدة منفصلة حتى يكون واضح ومحدد للجميع بدلاً حتى يعلم به الكل.

مواطنون يشتكون من انخفاض دعم حساب المواطن

اشتكى عدد لا بأس به من انخفاض الدعم وكذلك من أن الزيادات لا تتناسب أبدًا مع ارتفاع الأسعار، حتى أن أحد المواطنين قال أن دعمه ارتفع بمقدار 30 ريال، وهذا المبلغ لا يستطيع به حتى شراء لبن لطفله وطالب هو وآخرون بزيادة الدعم، بينما كانت الشكوى الأكبر من العاملين في القطاع الخاص، مؤكدين أنهم بالمقارنة بنظرائهم الذين يعملون في قطاع الحكومة فهم مظلومون على حد وصفهم، وأن القيمة المصروفة لهم قليلة ولا تكفيهم وطالبوا بالمساواة مع موظفي القطاع الحكومي بالمملكة.

وردًا على ذلك أكد مسئول حساب المواطن أنه لا يتم التفرقة أبدًا بين مستحقي الدعم على أساس وظيفي، وأن المبلغ الذي يحصل عليه كل فرد وكل أسرة له معايير أخرى يستند عليها، ويتم تحديده من خلالها ليس من بينها طبيعة العمل سواء كان خاص أو حكومي.