سعر هونر 20 برو في السعودية، وأول صور رسمية له، المواصفات الرسمية

تم اليوم إزاحة الستار عن أحدث جوالات هونر في المملكة السعودية، هو جوال هونر 20 برو الذي كان من المفترض أن يظهر للنور في بداية عام 2019 الجاري، ولكن مع نهاية شهر يوليو اليوم تم الإعلان بشكل رسمي عن جوال هونر 20 برو في السعودية، وقد تم الكشف عنه في مؤتمر هونر 20 برو في المملكة، وقد تم الكشف عن مواصفات الجوال، وأيضا جميع التقنيات الحديثة التي تم إضافتها في الجوال، وأخيرا تم الكشف عن سعر هونر 20 برو، اليوم في هذا المقال نكشف لكم عن كل التفاصيل المتاحة عن جوال هونر 20 برو.

سعر هونر 20 برو في السعودية

تم الإعلان في مؤتمر هونر 20 برو عن السعر الرسمي للجوال في المملكة، موعد طرحه في السوق السعودية خلال الفترة القادمة، سعر هونر 20 برو سيكون 1999 ريال سعودي من خلال منافذ بيع جوالات هونر في المملكة، وهذا السعر لنسخة واحدة من الجوال، وقد قال الكثير من المتابعين أن السعر جيد بعد إضافة الكثير من المواصفات الرائعة للجوال.

مواصفات هونر 20 برو

بشكل رسمي اليوم تم الإعلان عن مواصفات جوال هونر 20 برو، وهذه المواصفات هي كالتالي :

Advertisements

أربعة كاميرات خلفية بتقنية 48 MP.

هناك إمكانية التصوير الليلي، وعدسة واسعة، وتكبير مايكرو.

شاشة هونر 20 برو هي 6.26 انش، وزوايا منحنية.

الذاكرة العشوائية – الرام – 8 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.

البطارية رائعة 4000 مللي آمبير.

صور هونر 20 برو

استطاعت شركة هونر تحقيق الكثير من النجاح في السعودية خلال العام الحالي حسب تصريحات مدير الشركة في المملكة فقد تم تحقيق مبيعات في مطلع عام 2019 تزيد عن كل مبيعات هونر في عام 2018، وسبب ذلك هو قيام الشركة بإضافة الكثير من التحسينات في جوالات هونر في عام 2019، ويتوقع أن يحقق جوال هونر 20 برو الكثير من النجاح خلال الفترة الماضية بعد أن تم الإعلان عنه اليوم في المملكة السعودية.