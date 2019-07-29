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ألقت الجهات المعنية في المدينة المنورة القبض على طبيب يعمل في مستوصف خاص بعيادة الأسنان وبمهنة سائق خاص، فيما تم التحفظ على الطبيب لإكمال الإجراءات الخاصة.
وتفصيلاً .. ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة ووزارة التجارة ووزارة الصحة في حملة وطن بلا مخالف طبيب أسنان يعمل في مستوصف خاص بالمدينة المنورة وبمهنة سائق خاص، وتم التحفظ على الطبيب لاستكمال الإجراءات من قِبل الجهات المختصة.
يُذكر أن الجهات المشاركة في حملة وطن بلا مخالف حققت إنجازات عدة خلال الأشهر الماضية، وتم القبض على العديد من الحالات المشابهة لهذا الطبيب.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 09:44 PM
يعمل في مستوصف خاص وتم التحفظ عليه لإكمال الإجراءات الخاصة
ألقت الجهات المعنية في المدينة المنورة القبض على طبيب يعمل في مستوصف خاص بعيادة الأسنان وبمهنة سائق خاص، فيما تم التحفظ على الطبيب لإكمال الإجراءات الخاصة.
وتفصيلاً .. ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة ووزارة التجارة ووزارة الصحة في حملة وطن بلا مخالف طبيب أسنان يعمل في مستوصف خاص بالمدينة المنورة وبمهنة سائق خاص، وتم التحفظ على الطبيب لاستكمال الإجراءات من قِبل الجهات المختصة.
يُذكر أن الجهات المشاركة في حملة وطن بلا مخالف حققت إنجازات عدة خلال الأشهر الماضية، وتم القبض على العديد من الحالات المشابهة لهذا الطبيب.
، طبيب أسنان بمهنة سائق خاص والضحية المواطن.. والجهات المعنية تضبط ،
المصدر : الخليج 365
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