، وزير الداخلية يستعرض استخدام التقنيات المتقدمة في الحج الأحد المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر ندوة بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي

يرعى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز الأحد القادم في مكة المكرمة ندوة بعنوان "استخدام التقنيات المتقدمة في الحج"، التي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي.

ويأتي انعقاد الندوة ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لعام 1440 هـ، وستناقش الندوة توفير الرعاية الصحية المتقدمة عن بعد وحلول وصرف الأدوية باستخدام التقنيات الحديثة، وقراءة الأشعة التصويرية دون تدخل بشري، إلى جانب توظيف التطبيقات الذكية في خدمات الطوارئ الصحية والمختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة، واستعمال الربوتات في العمليات الجراحية، وتسهيل مهمة مقدمي الرعاية الصحية مع برنامج المساعد الافتراضي لسلامة المرضى ودور الأجهزة الذكية في تحسين الرعاية الصحية، والإبداع الرقمي في الخدمات الإسعافية للهلال الأحمر.

كما ستناقش الندوة إدارة الحشود باستخدام التقنية، والضبط والمتابعة الأمنية الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وسيصاحب الندوة جلسة حوار يتحدث فيها وكيل وزارة الصحة للصحة الإلكترونية والتحويل الرقمي الدكتور أحمد بلخير، والمشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة الدكتور عمرو المداح، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، والمشرف العام على إدارة وأعمال مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء طارق الشدي، وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور باسم قاضي.

وتشمل محاور الجلسة استخدامات التقنيات المتقدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وإسهامات الذكاء الاصطناعي في تسهيل تقديم الرعاية الصحية، ومبادرة (طريق مكة)، ودور البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار والتخطيط للحج، ودور التقنية الحديثة في خدمة المجال الصحي والأمني للحج، ومستقبل تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في الحج، وتطوير إدارة الحشود والتفويج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتكامل دور التطبيقات الذكية في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن.

وسيصاحب الندوة معرض للتطبيقات الذكية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن بمشاركة وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وأمانة العاصمة المقدسة، وأبشر، وكلنا أمن، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الدفاع المدني، وأسعفني، ومناسكنا، ووادي مكة ومعهد أبحاث الحج.