- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، تجمعات من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية رازح غربي محافظة صعدة.
ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي، أن مدفعية اللواء قصفت عناصر ميليشيا الحوثي في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الإستراتيجيتين في مديرية رازح.
وأوضح أن استهداف عناصر الميليشيا جاء بعد رصد تحركاتهم، أثناء محاولتهم الهجوم على المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية القليلة.
وأضاف أن قوات اللواء السابع أفشلت مخطط هجوم الميليشيا الانقلابية قبل أن تبدأ بمهاجمة المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني.
وأفاد "الشرعبي" بأن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 09:43 PM
رصد تحركاتهم وأفشل مخططهم
استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، تجمعات من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية رازح غربي محافظة صعدة.
ونقل موقع "سبتمبر نت" عن قائد اللواء السابع حرس حدود العميد بشير الشرعبي، أن مدفعية اللواء قصفت عناصر ميليشيا الحوثي في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الإستراتيجيتين في مديرية رازح.
وأوضح أن استهداف عناصر الميليشيا جاء بعد رصد تحركاتهم، أثناء محاولتهم الهجوم على المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية القليلة.
وأضاف أن قوات اللواء السابع أفشلت مخطط هجوم الميليشيا الانقلابية قبل أن تبدأ بمهاجمة المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني.
وأفاد "الشرعبي" بأن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.
، الجيش اليمني يباغت الحوثيين بالمدفعية قبل مهاجمة مواقعه في رازح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يباغت الحوثيين بالمدفعية قبل مهاجمة مواقعه في رازح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.