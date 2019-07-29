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محمد بن مسعود - الدمام - أبدى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد سعادته بمهمته الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم بعد الإعلان عن توليه المهمة.
وغرّد رينارد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً :" سعيد بمغامرتي الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم".
وكانت "الخليج 365" قد انفردت في وقت سابق بأن المدرب هو الأقرب للغاية لتولي المهمة في وقت كانت تتسابق وسائل الإعلام الأجنبية في الحديث عن عدة مدربين مرشحين لتولي المهمة.
والمدرب الفرنسي الخليج 365 له تولي مهمة منتخبات المغرب وزامبيا وأنجولا وساحل العاج، كما تولى تدريب أندية منها ليل وسوشو الفرنسيان واتحاد الجزائر وكانت آخر مهامه مع المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا الأخيرة.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 09:43 PM
أبدى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد سعادته بمهمته الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم بعد الإعلان عن توليه المهمة.
وغرّد رينارد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً :" سعيد بمغامرتي الجديدة مع المنتخب السعودي لكرة القدم".
وكانت "الخليج 365" قد انفردت في وقت سابق بأن المدرب هو الأقرب للغاية لتولي المهمة في وقت كانت تتسابق وسائل الإعلام الأجنبية في الحديث عن عدة مدربين مرشحين لتولي المهمة.
والمدرب الفرنسي الخليج 365 له تولي مهمة منتخبات المغرب وزامبيا وأنجولا وساحل العاج، كما تولى تدريب أندية منها ليل وسوشو الفرنسيان واتحاد الجزائر وكانت آخر مهامه مع المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا الأخيرة.
، تعرف على أول تعليق لـ "رينارد" بعد توليه مهمة تدريب "الأخضر" ،
المصدر : الخليج 365
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