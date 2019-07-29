محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للبلديات المهندس إبراهيم كريري إلى المرتبة الحادية عشرة. ويعدُّ "كريري" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة التي تدرجت في مناصب عدة عملية وقيادية. وقد أعرب المهندس كريري عن بالغ شكره وتقديره، وتمنى أن تكون هذه الترقية حافزًا لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. 29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 09:27 PM Advertisements ترقية وكيل أمين جازان للمرتبة الحادية عشرة ترقية وكيل أمين جازان للمرتبة الحادية عشرة صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للبلديات المهندس إبراهيم كريري إلى المرتبة الحادية عشرة. ويعدُّ "كريري" من الكوادر والكفاءات الإدارية المميزة التي تدرجت في مناصب عدة عملية وقيادية. وقد أعرب المهندس كريري عن بالغ شكره وتقديره، وتمنى أن تكون هذه الترقية حافزًا لمواصلة العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، ترقية وكيل أمين جازان للمرتبة الحادية عشرة ،

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