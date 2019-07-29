، إيران عرضت على أمريكا تفتيش منشآتها النووية مقابل رفع العقوبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ظريف" قدم المقترح خلال زيارته إلى نيويورك

ذكرت إيران اليوم (الاثنين) أن "الولايات المتحدة رفضت عرضاً قدمته لها لإجراء عمليات تفتيش كثيفة لمنشآتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريح أوردته قناة "فرانس برس": "لو أن الولايات المتحدة تسعى حقاً لاتفاق.. يمكن لإيران أن تحول البروتوكول الإضافي إلى قانون في 2019، وفي الوقت ذاته تقدم الولايات المتحدة خطة للكونغرس وترفع جميع العقوبات غير القانونية".

وأشار " موسوي" إلى أن "واشنطن رفضت العرض الإيراني"، مدعياً أنها "لا تريد المحادثات أو التوصل إلى اتفاق يمكن أن يثمر نتيجة ملائمة".

وبين المتحدث أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف بادر بتقديم الاقتراح خلال زيارة هذا الشهر لنيويورك.

ويسود التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادة فرضه عقوبات قاسية على طهران.