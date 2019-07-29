حج / جمعية كيان للأيتام تنظم "حملة حج كيان "للسنة الرابعة



الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

أعدت الجمعية الأهلية النسائية كيان للأيتام برنامج الحج والعمرة "حملة حج كيان " لأبناء الجمعية من الأيتام للسنة الرابعة .

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها بنت سعيد الغامدي.أن برنامج الحج والعمرة يعد أحد أهم البرامج التي تسعى جمعية كيان للأيتام لتنفيذها وفق أهدافها لتقوية الجوانب الشعائرية في نفوس أبنائها ومساعدتهم على أداء تلك الشعائر تحت اشراف مباشر من تربويات ومشرفات متطوعات يساهمن في تمكين الحاجات والحجاج من الأبناء من أداء فريضة الحج

. ذكرت ذلك

وأضافت الغامدي بقولها: عملت الجمعية على تجهيز الحملة "الرابعة " لحج كيان بعد نجاحها في السنوات الماضية بتحجيج "96” حاج وحاجة من الأيتام، وذلك باختيار إحدى الحملات المصرح لها والترتيب لكل ما يسهل لهم الأداء ويحفظ لهم كرامتهم. مشيرة إلى أن وجود برنامج يعنى بإعداد أبناء الجمعية لأداء فريضة الحج على الوجه الصحيح قبل سفرهم ، كما ستقام لهم اللقاءات بعد العودة من الحج لترسيخ القيم الدينية التي اكتسبت من هذه العبادة بما يساعد على الأثر الإيجابي في حياتهم. مقدمة شكرها للداعمين والمساهمين في نجاح الحملة .

// انتهى //

21:45ت م

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