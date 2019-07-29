

مكة المكرمة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

وفرت إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام بالتعاون مع إدارة المطبوعات والنشر, أكثر من مليون نسخة للعديد من المطبوعات التوعوية والإرشادية وبعدة لغات تهتم بمناسك الحج والعمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة، وكذلك كتاب العشر الأخير ويحوي تفسير ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم وبعض الأحكام الفقهية والمسائل العقدية وقامت بطباعة عدد من الإصدارات التوعوية التي من إعداد القسم العلمي بإدارة الهيئة.

وأوضح فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية متمثلة في إدارة الهيئة بالمسجد الحرام تخطو خطوات مقننة وبجدولة لتقديم أرقي الخدمات لضيوف الرحمن، وإثرائهم ثقافياً ومعرفياً خلال هذا الموسم، حيث يتوافد إليه ملايين الحجاج راجين عفو الله وأن يتقبل حجهم وسعيهم، سائلاً الله لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكورا في ظل الرعاية الكريمة والعناية المباركة من ولاة الأمر - حفظهم الله -وإشراف ومتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لأعمال إدارة الهيئة بالمسجد الحرام .

// انتهى //

20:47ت م

0233





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / هيئة الأمر بالمعروف في المسجد الحرام توفر أكثر من مليون نسخة من المطبوعات التوعوية والإرشادية لموسم حج هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.