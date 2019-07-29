حج / وزير النقل ورئيس الطيران المدني يتفقدان سير الأعمال بصالات الحج بمطار الملك عبد العزيز

جدة 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

تفقد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي اليوم، في إطار جولاته التفقدية لمرافق منظومة النقل تأهبًا لموسم الحج, مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي المنصوري.

وتفقد معاليه خلال جولته جميع مرافق صالة الحجاج, واطلع على منطقة وزن الأمتعة ومنطقة البلازا، ووقف معاليه على تنفيذ البرامج والتجهيزات لاستقبال رحلات الحجاج، وفق معايير خدمية عالية وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية، تسهيلًا للإجراءات.

وأشاد معاليه في تصريح له بمبادرة "طريق مكة" التي تنفذها وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتي نفذت هذا العام في : (ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس), مبينًا معاليه أن إجراءات سفر الحجاج من دول المبادرة نفذت بكل يسر بدءًا من إصدار التأشيرات وإنهاء الجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، مرورًا بفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، حتى الوصول إلى المملكة والانتقال مباشرة عبر الحافلات التي تكون بانتظارهم لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وأشار معاليه في ذلك السياق إلى استكمال جاهزية الهيئة العامة للطيران المدني عبر تنظيم جدولة الرحلات القادمة للمطار مما عززت بشكل كبير تيسير إجراءات الدخول إلى جانب تفعيل دور القطاعات والإجراءات السريعة والمتقنة لتقليل وقت الانتظار للحجاج لإتمام إجراءاتهم في الرحلات.

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// يتبع //

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حج / وزير النقل يقف على سير الأعمال بصالات الحج بمطار الملك عبد العزيز ويشيد بمبادرة طريق مكة/ إضافة أولى واخيرة

وأكّد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن منظومة النقل على أهبة الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن وأنها تعد تشريفًا للجميع، مبيناً أن ما نشهده اليوم من تطور ملحوظ على كافة الأصعدة وبشتى قطاعات المنظومة، هو نتاج التوجيهات والدعم السخي الذي تحظى به المملكة عبر جميع منافذها الجوية والبحرية والبرية، من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعتهما الدؤوبة، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

كما أكد معاليه سعي المنظومة لبذل كل ما بوسعها لتقديم التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة من خلال التعاون والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

وقدم معاليه شكره لجميع العاملين بصالات الحجاج على الجهود المبذولة وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، مشيدا بجاهزية فريق الهيئة العامة للطيران المدني، داعيًا إلى التميز في تقديم الخدمات في كافة قطاعات منظومة النقل انطلاقا من توجيهات القيادة في خدمة ضيوف الرحمن خلال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بإذن الله.

وتأتي جولة معالي وزير النقل للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار وعمليات استقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم.

// انتهى //

20:34ت م

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