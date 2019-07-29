السعودية اليوم / أمطار على مركز الحياة بتهامة قحطان



ظهران الجنوب 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار غزيرة على مركز وادي الحياة بتهامة قحطان بسراة عبيدة ، سالت على إثرها الشعاب والأودية.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:02ت م

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