خبير يوضح أسباب قيادة البنوك لموجة هبوط سوق الأسهم

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأى مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، أن أسباب قيادة البنوك لموجة الهبوط في سوق الأسهم السعودية، يعود إلى تعديل آلية خصم مخصص الزكاة من قائمة الدخل بدلًا من خصمها من قائمة حقوق المساهمين.

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وقال الرقيب في تصريحات إلى قناة “العربية”: إن “خصم الزكاة اعتبارًا من النصف الأول، سيظهر كمخصص زكاة بنسبة 10% في قائمة الدخل، وبالتالي يخفض أرباح المصارف بنسبة 10%، لكن الأرباح بالمقارنة مع الفترات السابقة ستحقق نموًّا”.

وتابع أن القرار “سيؤثر سلبًا على مكررات ربحية أسهم البنوك، وعلى تقييم أسعارها، وستتأثر مكررات ربحية السوق ككل؛ لأن أرباح البنوك 61% من إجمالي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي”.

ولفت الرقيب إلى أن دخول الآلية الجديدة لخصم الزكاة بدءًا من الربع الثاني 2019 ستتبعه إعادة أرقام المقارنة للعام الماضي، وهذا سيغير من تقييم أسهم البنوك.