هدايا رقمية لزوار مكتبة المسجد النبوي

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، حملة “كتاب لكل زائر”، وذلك ضمن حملة “خدمة الحاج والمعتمر وسام فخر لنا”.

وأوضح مدير مكتبة المسجد النبوي، رشيد بن مسعد الرفيعي، أن الحملة مبادرة من مكتبة المسجد النبوي لنشر العلم للزوار وتثقيفهم وتقديم الهدايا لهم، كما اشتملت الحقيبة على إصدار رقمي يحتوي على 53 ترجمة لمعاني القرآن الكريم للتحميل المجاني، وإصدار رقمي يحتوي على أكثر من 200 كتاب من مطبوعات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وأيضًا إصدار فهارس الكتب، وفيلم وثائقي عن المكتبة والمخطوطات مدعم بلغة الإشارة.

Advertisements

كما احتوت على إصدار الكتب الستة في الحديث للتحميل المجاني وتستهدف أكثر من 8 لغات لخدمة زائري المسجد النبوي.

وتأتي هذه المبادرة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة.