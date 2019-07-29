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2019-07-29 القبض على وافد ابتز فتاة متابعات الخليج 365 - أبها Advertisements أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة أبها وشرطة المنطقة عن القبض على وافد ابتز فتاة. وأكد الحساب الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه تم القبض على المبتز وردعه، بعد التنسيق والتعاون بينها وبين الجهات الأمنية.









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