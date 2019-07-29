قطار الحرمين في قائمة الأسرع عالميًا بشهادة دولية

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

احتل قطار الحرمين مرتبة متقدمة على مستوى العالم من حيث السرعة، حيث يمتلك قدرات تصل للسير بسرعة 174 كيلومترًا في الساعة.

وصنفَت مجلة فوربس الأمريكية أسرع القطارات على مستوى العالم، حيث حلَ قطار صيني في المركز الأول بسرعة تصل إلى 317 كيلومتراً في الساعة، ثم قطر إيطالي بسرعة 272 كيلومتراً في الساعة.

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وتضمنت القائمة قطارات من اليابان وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمغرب، بالإضافة إلى الخط الدولي الواصل بين باريس وبروكسل في قارة أوروبا.

وغابت الولايات المتحدة عن التواجد في القائمة، حيث لم يستطع أي قطار أمريكي أن يتمتع بسرعات تفوق تلك التي قدمته المجموعة التي ذكرت في تصنيف المجلة الأمريكية.

قطار الحرمين السريع هو خط سكة حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمدينة جدة بطول 480 كم، وهو ما يعني أن الركاب يمكنهم السفر من مكة إلى المدينة في ساعتين، أي أقل من نصف الوقت الذي كان يُستغرق للسفر بين المدينتين.