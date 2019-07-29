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بومبيو يدعو العالم لتأمين الملاحة في هرمز

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2019-07-29

بومبيو يدعو العالم لتأمين الملاحة في هرمز

متابعات الخليج 365 - متابعة

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، دول العالم إلى التعاون لتأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي من التهديدات الإيرانية.

وخلال كلمة له في المعهد الاقتصادي بواشنطن، قال بومبيو، إن الولايات المتحدة تعرف دورها في تأمين حركة الملاحة، مشددًا على ضرورة أن يساعد العالم الولايات المتحدة في عملية تأمين المضيق.

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وتطرّق بومبيو إلى قضية ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران، مشيرًا إلى أنه يعمل مع نظيره البريطاني من أجل إيجاد حل للمسألة.

ومنذ أسابيع يرتفع منسوب التوتر في المنطقة، بسبب اعتداءات إيران المتتالية بحق ناقلات النفط، وآخرها احتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو”.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي إجراء محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي زار الولايات المتحدة قبل عدة أيام، لحضور اجتماع للأمم المتحدة.





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