السفير الأسترالي: حفاوة كبيرها يجدها حجاج أستراليا في المملكة.. والتقنية سهلت قدومهم

أثنى السفير الأسترالي السيد رضوان جدوت على التطويرات الحديثة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وكذلك التقنيات المستحدثة في الموسم الحالي 1440 هـ.

وثمن جودت الاستقبال الذي لقيه بالمؤسسة، مشيرا إلى الحفاوة التي يلقاها الحجاج الأستراليون كل موسم حج من قبل الحكومة السعودية، إضافة للتسهيلات التي يحظون بها منذ وصولهم وخلال تأديتهم المشاعر وحتى عودتهم إلى بلادهم.

ونوه بمجهودات رئيس المؤسسة الموطف طارق عنقاوي، حيث استقبله الأخير بمقر المؤسسة وناقشا الخدمات المقدمة للحجاج الأسترليين، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للحجيج الاستراليين.

واعتبر أن التقنيات الحديثة والمتمثلة باللوحة الالكترونية التي تظهر مؤشرات قدوم الحجاج أولا بأول عبر الرحلات الجوية من حيث رقم الرحلة وتاريخ الوصول ووقت الوصول والشركة الناقلة وعدد الحجاج ورقم العقد السكني واسم العمارة وعنوان السكن، علاوة على مؤشرات إجمالي عدد الحجاج الواصلين لكل مكتب مجموعة خدمة ميدانية وإجمالي عدد الحجاج اليومي الواصلين عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بالإضافة إلى مؤشر اكتمال استقبال الحجاج بأنها تمثل خدمة متميزة غير مسبوقة.

من جهته، أكد عنقاوي أن الحجاج الأستراليين البالغ عددهم قرابة 3 آلاف حاج اعتادوا تأدية مشاعرهم كل عام بيسر وسهولة، كونهم منظمين ويتعاطون التعليمات التي تبلغهم اياها المؤسسة بأدائية عالية، تمكنهم أداء فريضتهم بسلالة كبيرة.