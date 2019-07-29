الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من سواحل مكة والمدينة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء الموافق 1440/11/27 في المملكة.

وقالت إنه تسود سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وشملت التوقعات، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من سواحل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطريق الواصل ما بين الليث وجازان، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران.