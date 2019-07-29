الان تتابع الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من سواحل مكة والمدينة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء الموافق 1440/11/27 في المملكة.
وقالت إنه تسود سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
وشملت التوقعات، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من سواحل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطريق الواصل ما بين الليث وجازان، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على أجزاء من سواحل مكة والمدينة غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.