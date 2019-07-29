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الان تتابع ميليشيات الحوثي تقصف مصنعا للألبان في الحديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:31 م, 29 يوليو 2019 م
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تحت مرأى الفريق الأممي
كشف وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيات الحوثي تقصف مصنعا للألبان في الحديدة تحت مرأى الفريق الأممي.
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