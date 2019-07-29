شكرا لقرائتكم خبر عن أبها: القبض على وافد ابتز فتاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة أبها، وشرطة المنطقة ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، عن القبض على وافد ابتز فتاة.

وكانت وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز بالهيئة قد تلقَّت بلاغاً يُفيد بتعرض فتاة للابتزاز من قِبل شخص أخذ مبلغاً ماليٍاً كبيرٍاً منها.

وجرى استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي، والتي بِدَورها تولت ضبط المُتهم.